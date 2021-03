Oggi è un fine settimana da "semaforo rosso" per la Borsa italiana, con l'indice Ftse/Mib che fa registrare un -0,66%. Un trend al ribasso nel quale si inserisce anche il titolo Juventus, che chiude in -0,48%. Resta positiva la performance dell'ultimo anno: +20,86%.



Non ci sono vie di mezzo invece per un altro "titolo di famiglia" Agnelli/Elkann, ossia Stellantis: dopo il +2,98% di ieri, il -3,52% di oggi.



Per quanto riguarda infine lo spread Btp/Bund, risale leggermente e si attesta a quota 96 punti.