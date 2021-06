Chiusura di settimana positiva in questo inizio giugno per il titolo Juventus nella Borsa di Milano: un +0,33% nel giorno della conferenza stampa d'addio di Fabio Paratici al club bianconero. Un rialzo che porta a +4,44% la performance del'ultimo mese.



Tutto ciò si colloca in una giornata complessivamente "da semaforo verde" con l'indice Ftse Mib che fa registrare un +0,46%.



Per quanto riguarda invece lo Spread Btp/Bund, oggi il dato è salito di un punto e ora si attesta su quota 103.