Giornata positiva per il mercato azionario italiano, con l'indice Ftse Mib che fa registrare un complessivo +0,44%. Un trend odierno di cui è assoluto protagonista il titolo Stellantis, che chiude in +2,53%. E in tutto questo "semaforo verde di famiglia" come sono andati i titoli legati alle società sportive: Ferrari in rialzo del +0,18% mentre Juventus resta in equilibrio perfettoPer quanto riguarda invece lo Spread Btp Bund, il dato sale addirittura di 3 punti e ora si trova a quota 116.