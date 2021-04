Inizio di settimana difficile per la Juve, in più ambiti. Dopo il pareggio contro la Fiorentina, al termine di una settimana destabilizzante (e altalenante in Borsa) per l'ambiente bianconero, a causa della questione SuperLega, il titolo Juventus inizia quest'ultima settimana con un ribasso del -1,29%. Precipita a -22,48% la performance dell'ultimo anno.



Un trend peculiare della società bianconera, se consideriamo che complessivamente l'indice Ftse Mib fa registrare un +0,52%.



Per quanto riguarda invece lo Spread Btp/Bund, è salito a quota 105 punti.