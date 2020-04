5









Sospeso per eccesso di rialzo il titolo della Juventus che questa mattina è partito con il botto arrivando fino al +12,5% alle 11.50 con le azioni che sono risalite a 0,90 euro tornando a sfiorare quota 1 euro per azione. Proprio un anno fa, dopo la partita di ritorno contro l'Ajax, era iniziata l'inesorabile discesa dei bianconeri a Piazza Affari. Lo scorso mese il titolo era stato retrocesso dal Ftse-Mib al secondario indice ​Mid Cap ma negli ultimi tempi il titolo bianconero è tornato a salire e questa mattina è arrivato lo stop per eccesso di rialzo.



Notizia in aggiornamento