Sono giorni concitati in casa Juventus. Nella programmazione della prossima stagione che inizierà ufficialmente lunedì 24 agosto, è stato deciso il viaggio di Paratici a Londra per questioni di mercato. Nel frattempo, la Juve si comporta discretamente in Borsa. Nonostante Piazza Fari abbia chiuso in ribasso (Ftse Mib -1,44%), il titolo bianconero ha tenuto botta, chiudendo poco sopra la parità a +0,07%.