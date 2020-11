In leggero ribasso il titolo della Juventus. La Borsa ha chiuso bene la settimana e a Piazza Affari, a fine sessione c'è stato un rialzo dello 0,68% con lo spread tra BTP e BUND che scende a 114 punti base. Tra i titoli calcistici, non esattamente in evidenza quello della Juventus: i bianconeri chiudono la settimana con uno -0,07% che di fatto non cambia nulla in termini di valutazione della singola azione.