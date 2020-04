Buona mattina di contrattazioni per il titolo della Juventus in Borsa. Le azioni bianconere, alle 12.30 di oggi, giovedì 9 aprile, sono infatti in risalita dell'1,7% con un'azione del titolo bianconero che si attesta sullo 0.87. Un calo drastico se si pensa ai numeri dello scorso anno quando il titolo in Borsa della Juventus toccò il massimo storico prima della partita di ritorno di Champions League contro l'Ajax prima di crollare vertiginosamente. Dallo scorso mese il titolo in Borsa della Juve è stato retrocesso dal Ftse mib ed è stato colpito non solo dall'emergenza coronavirus e dalla presentazione del bilancio semestrale della stagione 2019/20, in rosso di 50 milioni e con meno entrate del previsto (LEGGI QUI)