Il #FTSEMIB chiude a 18,197.56 punti a -0.84% — Borsa Italiana (@BorsaItalianaIT) May 29, 2020

Lieve ribasso per la Borsa italiana, che oggi ha chiuso con un -0.84%. Anche il titolo Juve chiude la giornata in negativo con un, -1,42%. Non è andata benissimo quindi oggi, dopo la giornata positiva di ieri. In generale, però, tutti i principali listini europei sono in rosso. Tra i titoli più importanti di Milano, salgono Diasorin (+3,63%), Enel (+2,08%), Terna (+2,07%) e Unicredit (+1,51%).