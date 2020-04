1









Chiude in pesante calo il titolo in Borsa della Juventus che al termine delle contrattazioni nella giornata odierna, martedì 28 aprile, concede addirittura il 3,29%. Sul titolo bianconero pesano le voci di un possibile stop alla Serie A. Tra i listini europei bene Francoforte, in rialzo dell'1,74%, Londra (+1,98%) e Parigi, che vanta invece un incremento dell'1,71%. Sulla Borsa di Milano che ha chiuso in rialzo dell'1,71% in evidenza BPER (+7,06%), Azimut (+6,01%), Unicredit (+4,76%) e Intesa Sanpaolo (+4,43%).