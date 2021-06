L'aria di rinnovamento in casa Juve, tra nuovo amministratore delegato e annuncio del prossimo aumento di capitale, giova al titolo Juventus in Borsa italiana, che in un contesto poco felice per l'indice Ftse Mib (-1,01% oggi) chiude invece la giornata in rialzo del +0,28%. Pressoché uguale, curiosamente, al rendimento odierno di Ferrari (+0,29%).



Vola invece in +1,32% il "titolo di famiglia" Exor.

In calo del -1,59% Stellantis.



Per quanto riguarda infine lo spread Btp/Bund, buone notizie: sensibile discesa, si attesta ora su quota 107 punti.