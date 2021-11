Un giovedì "a due facce" per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che fa registrare un complessivo +0,26%, con al suo interno rialzi come il +4,38% di Cnh Industrial e il +4,26% di Nexi, ma anche il -7,99% di Interpump Group, e uno Spread Btp/Bund che non accenna a scendere e si attesta ora su quota 117 punti.In tutto questo, chiude la giornata in ribasso il titolo Juventus:La performance bianconera sul mercato azionario italiano nell'ultimo anno scende così a -10,34%.