Un mercoledì di sostanziale equilibrio quello vissuto oggi dalla Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib a far registrare un complessivo -0,12% e il titolo Juventus a chiudere in. Un "semaforo rosso" appena accennato, nella settimana del ritorno in campo dopo le nazionali.Restano in tema di società di calcio italiane quotate nel mercato azionario, ci sono un ribasso e un rialzo: Roma fa -0,42% mentre Lazio fa +0,53%.Per quanto riguarda invece lo Spread Btp Bund, il dato sale leggermente e ora si attesta su quota 107 punti.