Messi alle spalle il pareggio contro la Fiorentina e il caos SuperLega, il titolo Juventus chiude questo ultimo martedì di aprile al rialzo: alla chiusura dei mercati fa registrare un +0,48%. Questo in una giornata negativa per la Borsa italiana, con l'indice Ftse Mib in complessivo ribasso (-0,17%). E ancora più negativa per il titolo "di famiglia" Exor: -0,69%.

Torna il semaforo verde se torniamo sui titoli di brand sportivi degli Agnelli/Elkann: Ferrari chiude in +0,75%.



Per quanto riguarda invece lo Spread Btp/Bund, continua a salire: oggi si attesta su quota 107 punti.