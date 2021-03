Questo martedì di metà marzo è un giorno in rialzo per la Borsa italiana, con l'indice Ftse/Mib che fa registrare un complessivo +0,50%



In questo trend si inserisce perfettamente il titolo Juventus, che chiude a +0,55% e porta così a +31,91% la performance dell'ultimo anno.

Restando nell'alveo Agnelli/Elkann, giornata positiva anche per Ferrari (+0,92%). In ribasso invece il titolo "di famiglia" Exor: -1,29%. Così come Stellantis -0,59%



Per quanto riguarda invece lo spread Btp/Bund, sale leggermente ma resta sotto quota 100: ora si attesta sui 95 punti.