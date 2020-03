Parziale di giornata negativo per Piazza Affari. Nella prima seduta della settimana, il Ftse Mib si posiziona in territorio negativo, facendo registrare un -0,74% a 16.695 punti dopo un avvio leggermente positivo. La Juventus, invece, va in controtendenza, classificandosi come uno dei migliori titoli di Piazza Affari con un rialzo del 5,28% a 0,777 euro. A beneficiare sul titolo bianconero è stato il taglio degli stipendi deciso di comune accordo tra società, squadra e allenatore, che avrà un impatto positivo sul bilancio corrente (2019/20) attraverso un risparmio pari a 90 milioni di euro.