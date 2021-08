La giornata dell'approvazione ufficiale dell'aumento di capitale della Juve da parte del CdA bianconero si chiude con un andamento negativo in Borsa, col titolo Juventus che fa registrare una fronte del complessivo +0,12% della Borsa di Milano con l'indice Ftse Mib dunque in sostanziale equilibrio. Al momento, in ogni caso, rimane positiva la performance juventina nel mercato azionario italiano nell'ultimo mese: +3,60%.Per quanto riguarda invece lo spread Btp/Bund, il dato risale drasticamente e adesso si attesta a quota 108 punti.