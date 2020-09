Gli effetti del caso Suarez sull'andamento in Borsa del titolo Juventus sembrano evidenti alla fine della giornata odierna: dopo la giornata positiva di ieri, concomitante al ritorno in bianconero di Alvaro Morata, oggi chiusura in netto ribasso, -3,42%, che alimenta il trend negativo annuo pari a -32,16%.

Chiusura in rialzo invece per i titoli della altre due squadre di calcio quotate: la Roma fa registrare un +1,33% e la Lazio un +0,80%.

Per quanto riguarda invece lo Spread Btp/Bund, scende a quota 135 punti.