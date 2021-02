Il mercato azionario italiano si avvia al termine della settimana con una giornata complessivamente in negativo, con il -0,15% dell'indice Ftse/Mib. Un trend in rosso nel quale s'inserisce il titolo Juventus, che chiude questo giovedì di fine febbraio con un -1,78% nella stessa giornata in cui il club bianconero rivela tutti i mancati ricavi di questo primo semestre della stagione sportiva.

Il giorno negativo dei mercati si riflette pure sull'andamento dello Spread Btp/Bund, che continua a salire e supera "quota 100": ora si attesta sui 102 punti.