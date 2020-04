Il mondo della finanza è spesso tenuto lontano da quello del calcio, ma anche in Serie A ci sono elementi che richiamano il mondo della Borsa e i suoi intrecci. Juventus, Lazio e Roma sono le tre società quotate in borsa, e se in campo la Juventus per ora resta davanti a tutte, in Borsa Claudio Lotito batte Andrea Agnelli e James Pallotta. Il valore delle azioni della Lazio è infatti stabile e più alto di quelle di Juve e Roma che hanno risentito e non di poco questo 2020. Il club biancocelsete ha perso soltanto il 3,81% nel corso dell'ultimo anno, quello bianconero ha segnato addirittura un -50,95% e i giallorossi -22,82%.