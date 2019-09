Giornata in lieve rialzo per la Juventus in Borsa. Le brutte notizie legate al bilancio del club bianconero non sono mancate in queste ultime ore. In attesa dell'approvazione del prossimo 17 settembre, i bianconeri si aspettano un debito di oltre 40 milioni di euro, ben più alto rispetto al precedente. Intanto, però, Andrea Agnelli può tirare un sospiro di sollievo: il titolo sale del +0.31% nella giornata odierna. Una crescita importante, ma non sostanziale.