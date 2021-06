In questi giorni la Juventus sta vivendo i primissimi vagiti della nuova gestione Allegri e l'imminente annuncio di Maurizio Arrivabene come amministratore delegato. Qualcosa, questa, che unisce idealmente i due pianeti sportivi dell'universo Exor: la squadra bianconera e la Ferrari.



Andiamo allora a vedere com'è andato in Borsa questa prima giornata di giugno: il titolo Juventus chiude in ribasso del -0,46%, il titolo Ferrari in lieve rialzo (+0,26%).



Per quanto riguarda invece lo Spread Btp/Bund, semaforo decisamente verde: è sceso e ora si attesta a quota 102 punti.