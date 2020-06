La sconfitta in Coppa Italia contro il Napoli mette in cattiva luce la Juventus in borsa. Il mercato infatti, sta scommettendo maggiormente su un ribaltone nella lotta scudetto, premiando la Lazio, che è a un solo punto di distanza dai bianconeri.Intorno alle 10,30 il titolo Juventus cede il 3,8% a 0,95 euro e oltre 4,7 milioni di azioni scambiate a fronte di una media a 30 giorni di 7,1 milioni. La Lazio balza del 4,3% a 1,47 euro con circa 850.000 titoli passati di mano (media a 30 giorni di 536.000). Ecco il giudizio di un trader: "Avendo visto la performance dei bianconeri ieri, il mercato dà più chance alla Lazio di poter vincere il campionato di Serie A".