Questa settimana è iniziata molto bene in Borsa per i colori bianconeri. Se nel complesso il mercato azionario italiano sta in una situazione grossomodo di equilibrio, con il -0,04% dell'indice Ftse Mib, il titolo Juventus vola come Tamberi nel salto in alto e Jacobs sui 100 metri alle Olimpiadi, e va a chiudere la giornata di oggi inUna performance decisamente positiva anche per quanto riguarda lo Spread Btp Bund, che torna a scendere nettamente e ora si attesta su quota 110 punti. Un'Italia... da medaglia!