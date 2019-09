Il blitz della Digos nei luoghi 'sacri' degli ultras della Juventus ha condizionato la giornata in borsa della Juventus. E allora, il titolo non poteva non essere al ribasso. Parecchio al ribasso. Titolo a 1,39 euro alla chiusura di Piazza Affari,. Insomma, se dalla Procura arrivano notizie positive (ricordiamo: la società è assolutamente parte lesa), sul fronte economico si va in picchiata verso il basso. In linea, tra l'altro, con il trend negativo degli ultimi giorni.