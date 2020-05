Il #FTSEMIB chiude a 17,387.38 punti a +2.06% — Borsa Italiana (@BorsaItalianaIT) May 5, 2020

Quella che sta per finire è stata una giornata positiva per. Bene anche il FTSEMIB, che chiude a 17,387.38 punti a +2.06%. Chiusure positive anche per le Borse europee. Piazza Affari ha chiuso con un +2.06%, sulla stessa linea anche Francoforte (+2.09%), ancora meglio Parigi (2.39%) e leggermente più basso il rialzo di Londra (1.95%). Sale lo spread che si attesta a +239 punti base, con un aumento di 9 punti.