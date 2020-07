Il momento non particolarmente brillante che sta vivendo la squadra sul campo non sembra danneggiare l'andamento in Borsa: giornata positiva per il titolo Juventus, che chiude con un +0,25%.

Negativo è però il trend generale: la performance dell'ultimo mese parla di un -1,35% e quella dell'anno mostra addirittura un -35,06%

Il titolo "campione" di giornata è invece Expert System Az con un +57,14%

Rivolgendo lo sguardo alle altre due società di calcio italiane quotate: +0,00% per la Lazio, -0,21% per la Roma