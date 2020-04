Il #FTSEMIB chiude a 17,380.82 punti a -0.18% — Borsa Italiana (@BorsaItalianaIT) April 8, 2020

Per laè stata una giornata positiva in Borsa: il titolo del club bianconero ha chiuso con il segno positivo, un +2,89% che fa sorridere il club. Male invece il, che ha chiuso con un ribasso del 0.18%. Un passo in avanti da parte della Juventus, nonostante il momento difficile e delicato che sta vivendo tutto il Paese a causa del Coronavirus. Perfomance un mese di -5,27%, perfomance 6 mesi -36,43%.