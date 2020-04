Il #FTSEMIB chiude a 17,039.31 punti a +4.00% — Borsa Italiana (@BorsaItalianaIT) April 6, 2020

Per la Juventus è stata una giornata positiva in Borsa:che fa sorridere il club. Bene anche il FTSE MIB, che ha chiuso con un rialzo del 4%. Un passo in avanti da parte della Juventus, nonostante il momento difficile e delicato che sta vivendo tutto il Paese a causa del coronavirus che ha influenzato anche l'aspetto economico italiano bloccando gran parte delle attività lavorative.