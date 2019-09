Titolo al ribasso anche nella giornata di oggi, con la Juventus che perde l'1,8% a Piazza Affari, come riportato da Il Messaggero. Crollo che resta in tendenza con quanto si è creato dopo la notizia dell'aumento di capitale, scelta che ha allarmato i mercati - insieme al bilancio approvato dal CdA venerdì scorso: il titolo bianconero è il peggiore nel settore delle società di calcio professionistiche.



Lo scenario tecnico di Juventus mostra un ampliamento della trendline, in discesa al test del supporto: 1,295 Euro con area di resistenza individuata a quota 1,332..