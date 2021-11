Lasembra far bene alla, anche in. Dopo tre vittorie su tre nel girone, domani sera i bianconeri affronteranno lonella gara che potrebbe portare in dote la matematica qualificazione agli ottavi con due turni di anticipo, una possibilità che pare aver scaldato gli investitori. Alla vigilia del match, infatti, il titolo della Juventus ha chiuso la giornata odierna con un aumento del 2.72% a quota 0,7190 euro per azione. La capitalizzazione di mercato è pari invece a 929,5 milioni di euro.