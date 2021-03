Il -22% abbondante post-eliminazione dalla Champions League contro l'Ajax rimane il record negativo storico per una singola giornata in Borsa per la Juventus. Oggi però il titolo del club bianconero, all'indomani della cocente delusione firmata Porto, fa registrare la peggior performance di questo mercoledì 10 marzo 2021 all'interno del mercato azionario italiano. Dopo il -6,5% in apertura, il ribasso si è attestato precisamente all'8% in chiusura. Resta comunque positiva la performance dell'ultimo anno: +13%.



Tutto questo in una giornata complessivamente positiva, con il +0,46% dell'indice Ftse/Mib.