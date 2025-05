Borsa, Juventus in calo del 4% ma c'entrano le 'prese di profitto': cosa è successo

AFP via Getty Images

Come è andata oggi la Juventus in Borsa

Prese di profitto sul titolo dellain Borsa nella giornata di oggi. Dopo il forte rialzo della scorsa settimana, che aveva spinto il titolo ai massimi da dicembre 2021, le azioni del club bianconero hanno chiuso in netto calo nella prima seduta della settimana, come riportato da Calcio & Finanza:Un arretramento che arriva nonostante la squadra di Igor Tudor, grazie alla vittoria di ieri contro l'Udinese, sia ormai a un passo dalla qualificazione alla prossima Champions League, traguardo che darebbe ossigeno ai conti del club e potrebbe scongiurare un nuovo aumento di capitale, già ipotizzato dalla società.

Che cosa si intende per 'prese di profitto'

La giornata in Borsa

Per centrare l’obiettivo, ai bianconeri basterebbe una vittoria contro il Venezia nell’ultima giornata, ma anche un risultato favorevole da Roma-Torino e Lazio-Lecce potrebbe essere sufficiente. Il rally della settimana precedente aveva visto il titolo Juventus salire del 28%, toccando quota 3,55 euro venerdì, grazie proprio alla prospettiva di un ritorno nella massima competizione europea.La capitalizzazione di mercato del club si attesta intorno a 1,3 miliardi di euro. Nella giornata odierna, a fronte di una media giornaliera trimestrale di circa 2 milioni. Con l'espressioneutilizzata in apertura si intende proprio, generalmente, una strategia conservativa attuata dagli investitori dopo una forte crescita dei valori azionari. L'obiettivo, in sostanza, è quello di tutelare la plusvalenza attraverso la vendita di una parte o della totalità degli strumenti finanziari in guadagno.Tra gli altri titoli calcistici, segno positivo per la Lazio, che ha guadagnato l’1,47% a 0,83 euro per azione dopo il pareggio contro l’Inter a San Siro. Più in generale, la Borsa di Milano ha chiuso in ribasso: l’indice Ftse Mib ha perso l’1,20% a 40.166 punti, appesantito dallo stacco cedole di 74 società, di cui 24 del listino principale. In controtendenza le Borse europee: Francoforte +0,7%, Londra +0,17%, mentre Parigi è rimasta invariata (-0,04%). Tra i temi macroeconomici, riflettori puntati sul declassamento del rating USA da parte di Moody’s e sulle tensioni geopolitiche, dopo la telefonata tra Trump e Putin sull’Ucraina. Sul fronte valutario, il dollaro resta debole, mentre si attenua la pressione sui titoli di Stato.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui