2









Chiude in rialzo il titolo in Borsa della Juventus che alle 17.30 di oggi ha chiuso la giornata a +2,62 e un valore a listino di 0,7768. Un altro piccolo passo avanti dal club bianconero che da pochi giorni è stato retrocesso dal Ftse Mib al Mid Cap. Restano negative le performance del titolo rispetto ad un mese fa (-23,28%), a sei mesi fa (-33,92%) e ad un anno fa. Rispetto allo stesso periodo del 2019 il titolo in Borsa della Juventus perde il 41,83% ma nell'ultimo anno le azioni della Juve in Borsa sono andate in picchiata. In questi giorni timidi segni di risalita.