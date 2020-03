1









E' finito l'effetto Ronaldo in Borsa. Ne è certo Il Corriere dello Sport che analizza la situazione in Borsa del club bianconero. "Ancor prima della crisi economica nazionale (e non solo) in questa fase di guerra al coronavirus i conti in casa Juve vedevano dopo nemmeno due stagioni intere la fine dell'effetto Cristiano Ronaldo, scrive il quotidiano. Il boom in Borsa del titolo era stato in gran parte figlio del clamoroso acquisto di CR7 ufficializzato il 13 luglio 2018 [...]. Il titolo è crollato nel mese di ottobre 2018, tornando anche sotto l'euro, parallelamente alla riapertura del caso Mayorga. Salvo poi risalire in maniera progressiva fino al giorno record, 15 aprile 2019, vigilia di Juve-Ajax. E' passato meno di un anno da quel giorno, meno di due da quello di Ronaldo e l'effetto CR7 è completamente svanito, almeno in Borsa".