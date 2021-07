Buona giornata per la Juventus in Borsa. Il titolo si è assestato a fine giornata in leggero rialzo: uno 0,71 in più, sia in apertura che in chiusura. Una giornata tutto sommato positiva per i bianconeri, che continuano a viaggiare a quota 0,71 per azione. Ecco tutti i dettagli.0,71 EUR (+0,71%)Apertura 0,71Massimo 0,72Minimo 0,71Capitalizz. 943,14 MlnChiusura prec. 0,71