Il titolo in Borsa della Juventus annaspa e da lunedì 23 marzo sarà sostituito nell'indice Ftse Mib (in "paniere" dei 40 titoli più pregiati di Piazza Affari) da Banca Mediolanum. Come riporta Il Giornale, il titolo in Borsa del club bianconero ha perso il 31,8%, giungendo a quota 0,847 euro e il calo raggiunge il 44% rispetto allo scorso aprile prima della sfida di ritorno con l'Ajax quando le azioni si attestavano a 1,57. Il titolo in Borsa dei bianconeri è sceso al livello di luglio 2018.



COSA PAGA LA JUVE - "Oggi - spiega il quotidiani - le contrattazioni si sono di gran lunga ridotte, le vendite delle ultime sedute le hanno riportate sui 25 milioni di pezzi a fronte di una fascia di oscillazione che si attesta tra i 5 e i 10 milioni. Ultimo ma non meno importante il dato finanziario. Nel primo semestre dell’esercizio 2019-2020, chiuso a fine dicembre, la Juventus ha registrato una perdita di 50,3 milioni di euro a fronte di un utile di 7,5 milioni".