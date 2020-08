Chiusura di settimana negativa per la Borsa. La causa? Anche la possibilità concreta di una seconda ondata di contagi da Coronavirus. Piazza Affari oggi ha chiuso a -1,13%. Tra i titoli in rialzo Telecom (+0,96%) e Unicredit (+0,33%), mentre calano Atlantia (-3,3%) e Leonardo (-2,51%). Tra i calcistici debole rialzo per Juventus (+0,11%), che mantiene il trend positivo dei giorni scorsi. Anche ieri è salito a 1,71 punti percentuali: una crescita che prova a cancellare i giorni difficili delle scorse settimane, condizionati specialmente dall'incertezza sul futuro tecnico della squadra.