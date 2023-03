La Juventus ha iniziato la settimana inin. Il titolo del club bianconero ha aperto la seduta odierna in crescita dello 0,97% a quota 0,3128 euro per azione. Come riportato da Calcio&Finanza, la chiusura precedente – quella di venerdì – si era invece attestata a 0,3098 euro. In serata erano successivamente stati pubblicati i risultati della semestrale, che avevano fatto registrare un rosso di circa 30 milioni di euro.