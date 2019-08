Come racconta Il Messaggero, la Juve si mostra in discreta forma sui mercati. I bianconero oggi scambiano in rialzo del 2,04%, in vetta al paniere dei titoli a grande capitalizzazione. Il titolo sta beneficiando delle valutazioni positive del mercato: il confronto del titolo con il FTSE MIB mostra la forza maggiore in relazione alla società calcistica rispetto all'indice. La Juve mostra comunque un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 1,614 euro, con rischio discesa fino a 1,547.