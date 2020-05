Chiude in pareggio il titolo della Juventus in Borsa. Al termine della giornata odierna le azioni del club bianconero non hanno avuto variazioni, chiudendo senza né alti né bassi: 0,0% con il valore di un'azione che si attesta a 0.98. Perde un punto e mezzo percentuale il titolo Ferrari. La scuderia di Maranello paga forse la decisione di non rinnovare il contratto di Sebastian Vettel, in scadenza a dicembre 2020. In mattinata è arrivato il comunicato della scuderia di Maranello che ha confermato la scelta di separarsi dal pilota tedesco al termine della stagione.