Il titolo in Borsa della Juventus chiude in leggero rialzo dopo il pesante calo di ieri. Alla fine della giornata a Piazza Affari il titolo bianconero ha guadagnato lo 0,92%.Un'azione del club bianconero vale 0,95 euro. Le performance del club bianconero sono in pesante calo rispetto a sei mesi fa, periodo rispetto al quale oggi la Juve a Piazza Affari perde oltre il 25% che diventa oltre 32% se si paragona il momento di oggi allo stesso periodo di un anno fa.