Un'altalena. La giornata in Borsa della Juve si racconta anche con quest'immagine qui, quella della volatilità della Juve all'ombra di Piazza Affari. No, non è stata una giornata semplice: perché dopo i giorni in cui il titolo bianconero è praticamente volato, oggi sono arrivate le smentite sulle indiscrezioni relative all'arrivo di Pep Guardiola nei pressi dell'Allianz Stadium.La notizia, in sostanza è questa: il monitoraggio dell'andamento della Juventus, che non ha chiaramente nulla da temere. Le azioni, come racconta anche il Corriere dello Sport, hanno guadagnato l'8% dopo il divorzio ufficializzato con Massimiliano Allegri. Gli investitori, evidentemente, si sono fidati di un possibile piano B già acquisito dai bianconeri. In realtà, la cronaca del momento parla di altro e fa altri nomi: anche per questo, nell'ultima parte di giornata, il titolo - arrivato a guadagnare quasi il 5% nelle prime ore di questa mattina - è arrivato a cedere lo 0,24% a 1,43. Cifre che vanno interpretate e chiarite: pure questo è l'effetto della Pep-sicosi