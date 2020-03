L’emergenza coronavirus sta piegando non solo il nostro Paese, ma il mondo intero, modificando profondamente la vita di ogni persona. Anche, e soprattutto, l’economia ne sta risentendo parecchio. Da giorni le borse precipitano e ieri Piazza Affari ha fatto registrare il peggior dato negativo della sua storia: -16,92%. Oggi, però, il mercato nel suo complesso sta reagendo e anche il titolo della Juventus mostra segnali di ripresa. Dopo la caduta di ieri (-17,97%, con una valutazione di 0,54 euro, ovvero il punto più basso dell’ultimo anno), la fotografia del titolo in questo momento è in territorio positivo, arrivando a guadagnare addirittura circa il 20%.