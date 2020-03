Altra giornata nera per la Juventus in Borsa. Il titolo bianconero, infatti, ha perso quasi il 7% nella mattinata di oggi. Il valore delle azioni della società bianconera è tornato indietro al maggio 2018. Pochi giorni fa, qua su Ilbianconero.com abbiamo analizzato il motivo dell'andamento in Borsa della Vecchia Signora che ormai da diverse settimane va in negativo senza soluzione di continuità. Tre i motivi del tonfo: i pochi ricavi emersi dalla trimestrale, il problema coronavirus ma anche la tensione Russia-Arabia sul greggio che ha convinto tanti investitori a cedere le proprie azioni, comprese quella della Juve.