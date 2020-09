Questa settimana si apre come si era chiusa la scorsa per la Juventus a Piazza Affari: in ribasso. Mentre sul campo inizia bene il campionato della squadra di Pirlo, il titolo del club bianconero fa registrare un -2,22%.

Rimanendo in ambito calcistico, il titolo Lazio chiude con un negativo più lieve: -0,63%. Crolla invece il titolo Roma: -5,00%.

Questo trend rispecchia quello globale di giornata per la Borsa di Milano, che ha chiuso la giornata con un -3,75%.

Per quanto riguarda invece lo Spread Btp/Bund, sale a quota 146 punti.