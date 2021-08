La società bianconera va controcorrente. No, non è una considerazione su particolari andamenti sul campo della squadra di Allegri, o di condotte juventine a sorpresa nel calciomercato. Ma è la sintesi dell'odierna giornata borsistica nel mercato azionario italiano. Mentre infatti l'Indice Ftse Mib in questo lunedì agostano fa registrare un complessivo +0,54%, il titolo Juventus chiude inResta in ogni caso positiva la performance dell'ultimo mese: +4,90%.Inizio di settimana virtuoso per lo Spread Btp/Bund, che scende a quota 105 punti.