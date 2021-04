La Juventus vince sul campo (3-1 ieri contro il Genoa) ma il suo titolo di Borsa "risponde picche": apertura di settimana negativa, -0,78%. Scende così a -1,37% la performance dell'ultimo anno solare, con l'ultimo mese che fa registrare un -3%.



Giornata coerente con il titolo Exor, oggi in ribasso del -0,47%.



Tutto questo in un lunedì nel quale l'indice Ftse/Mib chiude con un complessivo +0,11%.



Per quanto riguarda invece lo Spread Btp/Bund regna l'equilibrio: si attesta ora a quota 102 punti.