Un inizio di settimana in netto ribasso per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che chiude con un -2,57% complessivo e lo Spread Btp/Bund che risale di un punto abbondante e si attesta ora a quota 112.

Andando nello specifico, il titolo Juventus fa registrare un -1,97% che aggrava la performance negativa dell'ultimo anno solare (-36,93%).

Per quanto riguarda i titoli borsistici delle altre due società di calcio quotate: la Roma asseconda l'andamento generale (-2,37%) mentre la Lazio va in controtendenza (+1,24%).