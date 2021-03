Aggiornamento sull'andamento del mercato azionario italiano. A fronte di un indice Ftse/Mib che chiude con un complessivo +0,20%, è un giovedì in ribasso per due titoli "fratelli", relativi a società sportive appartenenti al gruppo Exor. Come potete immaginare, parliamo di Juventus (-0,17%) e Ferrari (-2,08%).

Restando in ambito calcistico, il titolo Lazio fa registrare anch'esso un rosso: -1,25%.Così come Roma: -0,75%.

Per quanto riguarda invece lo Spread Btp/Bund, il cosiddetto "effetto Draghi" sembra già finito: è risalito a quota 105 punti.